Беременный аллигатор приполз в школу

У школы в американском штате Флорида поймали беременную самку аллигатора. На видео инцидента обратил внимание информационный портал UPI.

Инцидент произошел в округе Хилсборо утром 23 мая. Администрация учебного заведения обнаружила пресмыкающееся в пожарном пруду в 30 метрах от остановки школьного автобуса и немедленно обратилась к спасателям.

Те прислали на место несколько лицензированных ловцов аллигаторов из природоохранного ведомства штата. Они поймали двухметровое беременное пресмыкающееся и выпустили неподалеку в другой водоем.

В середине мая сообщалось о трехногом аллигаторе, расположившемся у выхода из дома и не дававшем американской семье выйти на улицу. Им пришлось вызывать специалиста по ловле аллигаторов, которые поймали рептилию, вывезли ее и умертвили.

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