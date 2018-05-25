Старейшее хранилище лучших мест в интернете закрылось

Соучредитель сайта StumbleUpon Гаррет Кэмп (Garrett Camp) объявил, что сервис прекратит работу 30 июня. Об этом пишет The Digital Trends.

Появившийся в 2001 году StumbleUpon — это популярный сайт, который совмещал в себе функции поисковика и социальной сети. Сервис мог находить полезный контент, подходивший определенному пользователю: все результаты из поисковой выдачи персонализировались под вкусы юзера и основывались на рекомендациях друзей. При этом для поиска информации достаточно было нажать одну кнопку, чтобы получить случайный результат. За 16 лет хранилищем самых полезных ссылок воспользовались более 40 миллионов человек.

«Создание StumbleUpon было потрясающим опытом. Это был первый проект, над которым я работал в колледже. Я лично нажимал кнопку поиска сотни тысяч раз и многому научился в процессе», — рассказал основатель сервиса. Он также добавил, что пришло время сосредоточиться на будущем и создать следующую платформу.

По словам Кэмпа, все учетные записи пользователей переедут на новый сервис под названием Mix, разработкой которого занимались те же специалисты. В отличие от StumbleUpon, следующая платформа будет автоматически учитывать вкусы пользователей в зависимости от выбранных ими тем и профилей из их подписок.

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