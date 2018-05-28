Война с комарами обошлась Воронежу в миллионы рублей

Власти Воронежской области потратили не менее 13 миллионов рублей на борьбу с комарами. Об этом сообщает «Горком 36» со ссылкой на заявление главы регионального управления Роспотребнадзора Игоря Механтьева.

По словам чиновника, в регионе обработали почти 700 гектаров земли, для анализа отобрали около 1,5 тысячи комаров. Ни у одной особи не были выявлены туляремия или лихорадка Западного Нила.

Михантьев добавил, что ситуация в регионе с насекомыми благодаря масштабным обработкам территорий улучшилась, пишет «Комсомольская правда в Воронеже».

Ранее сообщалось, что жители Воронежской области выложили из мертвых комаров надпись «Привет, мы комары из Павловска!», пытаясь таким образом привлечь внимание к ситуации с насекомыми в регионе. Из-за укусов комаров некоторым жителям области потребовалась медицинская помощь.

Причиной массового распространения комаров в Воронежской области стали весенний паводок и теплая погода. Больше всего пострадал Павловский район, из-за насекомых местные власти собирались объявить чрезвычайную ситуацию. До этого подобная ситуация в регионе складывалась в 2013 году после разлива рек.

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