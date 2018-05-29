На быстровозводимые дома для коренных таймырцев потратили 200 миллионов рублей

С 2011 года на Таймыре потратили почти 200 миллионов рублей на строительство 49 быстровозводимых домов для коренных жителей района. Об этом заявил омбудсмен кочевников Семен Пальчин на заседании профильного комитета краевого Законодательного собрания, передает «Таймырский телеграф».

В 2018 году расходы составили 39,3 миллиона.

По словам Пальчина, со стороны «Норникеля» постоянно увеличивается финподдержка муниципалитета.

Проанализировав прошлогодние обращения граждан омбудсмен подчеркнул, что пока остается нерешенной проблема предоставления кочевникам рыбопромысловых участков. В поселке Тухард и Усть-Порт к Пальчину обратились с жалобой на запрет рыбачить на привычном месте после того, как его передали в собственность предпринимателям из Норильска и Дудинки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!