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Минобороны выберет лучших военных рокеров и рэперов

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Министерство обороны России проведет конкурс среди военнослужащих-контрактников и выберет среди них самых талантливых музыкантов, исполняющих песни о войне, сообщает ТАСС.

«На конкурс принимаются законченные музыкально-поэтические произведения (песни, видеоклипы), написанные и аранжированные военнослужащими и их близкими. Главное требование к произведениям — яркое отражение армейской тематики, образа жизни военнослужащих, героических страниц отечественной военной истории», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В мероприятии под названием «Служба по контракту — мой выбор!» смогут принять участие представители всех жанров: рокеры, джазмены, рэперы, электронщики, исполнители классической музыки.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 июня, итоги будут подведены в ноябре.

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