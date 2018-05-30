Объявившийся во Флориде «саудовский принц» своровал миллионы и попался

В американском штате Флорида признан виновным мошенник, называвший себя саудовским принцем. Об этом пишет Associated Press.

47-летний Энтони Джигнак (Anthony Gignac) признал, что обманывал местных бизнесменов, выдавая себя за принца Саудовской Аравии, и получал от них миллионы долларов «инвестиций», сообщил федеральный прокурор города Майами.

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Сообщается также, что мужчина водил автомобиль Ferrari с дипломатическими номерами, намеревался купить в городе отель, а на входе в его дом висела табличка «Султан».

По словам прокурора, Джигнака ждут «долгие годы в тюрьме». Оглашение приговора назначено на август.

В январе Miami Herald писало, что мужчина родился в Колумбии. В США он находился с начала 1990-х и также занимался мошенничеством, в том числе во Флориде. В Майами он вернулся в 2017 и стал называть себя принцем и обманом получал деньги от бизнесменов.

Как пишет издание, у «принца» был подельник Карл Марден Уильямсон (Carl Marden Williamson). На встречах с предпринимателями он играл роль дипломата. У него были поддельные дипломатические документы, которые он купил в интернет-магазине.

Для поддержания образа мужчины приглашали партнеров в пентхаус, где Джигнак демонстрировал гостям счет в банке Дубаи, на котором якобы хранилось 600 миллионов долларов. Известно, что у одной из обманутых компаний он попросил подарок стоимостью более 50 тысяч долларов в знак уважения султана.

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