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Девушкам предложили надеть куртку на голое тело необычным способом

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Бренд-производитель одежды River Island и онлайн-ретейлер ASOS предложили девушкам топ в виде повязанной вокруг верхней части тела джинсовой куртки. Об этом сообщает Metro.

Фотография модели в топе попала в шуточный Instagram-аккаунт, посвященный курьезным вещам ASOS. Девушка на снимке надела белую джинсовку на голое тело таким образом, что ее ключицы и плечи остались открытыми, при этом пуговицы застегнуты на груди, а рукава завязаны в узел на животе.

«Карен никогда раньше не носила куртку», — пошутили администраторы страницы в описании к публикации.

Белый топ River Island продается по цене 47 долларов.

Ранее в мае онлайн-ретейлер ASOS предложил девушкам сумку, напоминающую металлическую корзину из супермаркета. На официальном сайте компании появился аксессуар под названием «Сумка-корзинка для покупок». Внешний корпус изделия представляет собой каркас из железных прутьев, соединенных в виде сетки. К корзинке прикреплена ручка в форме кольца, а внутри располагается черный мешок из полиэстера и полиамида для хранения вещей.

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