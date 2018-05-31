Автор «Бойцовского клуба» нашел виновника своего обнищания

Писатель Чак Паланик, известный по роману «Бойцовский клуб», рассказал о том, что испытывает финансовые проблемы по вине бухгалтера его литературного агентства, который обвинен в присвоении средств клиентов. Об этом Паланик написал на своем официальном сайте.

«На протяжении нескольких лет мои доходы сокращались. Это все пиратство, часто доводилось мне слышать. Или издатели переживали кризис и тормозили с выплатой гонораров. Хотя издательства утверждали, что отправляли мне деньги. В последнее время поток заработков и вовсе иссяк. Опять же, всегда находилась убедительная причина — и я терпел и терпел», — рассказал о своем положении Паланик.

Писатель затем назвал себя практически нищим — и отметил, что уже начал считать, что его обкрадывают. Это подозрение подтвердилось, когда 15 мая бухгалтер сотрудничающего с Палаником литературного агентства Donadio and Olson Дорин Уэбб был арестован и обвинен в присвоении более 3,4 миллиона долларов со счетов компании.

Уэбб был задержан после того, как во время внутренней проверки, организованной агентством, признался на камеру в том, что крал деньги, которые должен был перевести работавшим с Donadio and Olson писателям. Он также подделывал финансовые отчеты и обманывал клиентов относительно причин задержек выплат.

В заключение своего поста на сайте Паланик отметил, что судебные тяжбы, очевидно, будут долгими и не обещают полной компенсации его убытков. Он, впрочем, выразил удовлетворение тем, что причина его финансовых проблем наконец прояснилась.

Паланик получил широкую известность после публикации «Бойцовского клуба» и выхода на экраны экранизации романа, снятой Дэвидом Финчером. Писатель также является автором таких произведений, как «Колыбельная», «Удушье», «Уцелевший», «Невидимки». Он дважды номинировался на премию Брэма Стокера.

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