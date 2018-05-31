Россиянку убило сорванной ураганом крышей магазина

В Татарстане крыша магазина упала на 33-летнюю женщину, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в четверг, 31 мая. От полученных повреждений она через несколько часов скончалась в больнице.

Инцидент произошел вечером в среду, 30 мая, в селе Муслюмово. По предварительным данным, пострадавшая работала продавцом в магазине. После окончания смены за ней на машине приехал муж. Женщина подошла к нему, и в этот момент на нее упала поднятая в воздух порывом ветра крыша.

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Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства случившегося в рамках доследственной проверки.

По данным главка МЧС по Татарстану, 30 мая от шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду с дождем и грозой в регионе пострадали четыре человека, в том числе ребенок, передает РИА Новости. У более 50 зданий повреждена кровля, 85 населенных пунктов остались без света.

В Нижегородской области, также попавшей под удар стихии, за медпомощью обратились 30 человек, передает «Интерфакс».

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