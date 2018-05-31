Трамп выложил фото с Ким Кардашьян

Президент США Дональд Трамп встретился с фотомоделью и актрисой Ким Кардашьян. Об этом он сообщил в своем Twitter, приложив к посту совместную фотографию.

На снимке они запечатлены в Овальном кабинете — Трамп сидит за столом, Кардашьян стоит у его правого плеча.

По словам американского лидера, они обсуждали тюремную реформу и вынесение приговоров.

Ранее сообщалось, что Кардашьян выступает за помилование осужденной за хранение наркотиков 62-летней женщины. Телезвезда начала добиваться амнистии Элис Джонсон в октябре 2017 года, когда узнала о ее судьбе из Twitter. На тот момент Джонсон провела в тюрьме 21 год, сейчас у женщины уже появились правнуки.

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