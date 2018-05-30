Ким Кардашьян попросит Трампа помиловать прабабушку-наркоторговку

Ким Кардашьян-Уэст отправилась в Белый дом, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трапом и его зятем Джаредом Кушнером освобождение осужденной за хранение наркотиков 62-летней женщины. Об этом сообщает Vanity Fair.

Телезвезда начала добиваться амнистии Элис Джонсон в октябре 2017 года, когда узнала о ее судьбе из Twitter. На тот момент Джонсон провела в тюрьме 21 год, сейчас у женщины уже появились правнуки.

Как сообщает издание, Кардашьян вела переговоры с Кушнером на протяжении нескольких месяцев. В среду, 30 мая, она поговорит с ним о тюремной реформе. Затем она встретится и с главой государства, предположительно, в Овальном офисе.

В борьбе за реформу системы наказаний Кардашьян присоединилась к Кушнеру, отец которого провел год в заключении за уклонение от уплаты налогов и другие правонарушения, связанные с отмыванием денег, пишет Vanity Fair. «В моем случае я сконцентрирована на реформе системы наказаний и помощи конкретным людям, — сказала она. — Пока Белый дом был очень отзывчив к моим просьбам».

Материалы по теме Съел и умер Таблетки дарят американцам счастье. А потом превращают в зомби

Элис Джонсон осудили в 1996-м в штате Теннесси за организацию сбыта кокаина, хранение наркотика и отмывание денег на пожизненный срок без права на досрочное освобождение. Это было первое правонарушение в жизни осужденной. По ее словам, она потеряла работу, после чего в отчаянии совершила «худшую ошибку в своей жизни», связавшись с наркобизнесом.

Кардашьян считает такую меру наказания несправедливой. По ее мнению, человек не может так расплачиваться за ошибку, совершенную первый и единственный раз, без возможности что-то изменить.

За помилование Джонсон правозащитные организации борются с 2014 года. В частности, организация Can Do включила ее в число 25 женщин в проекте амнистии Clemency Project 2014, запущенном администрацией бывшего президента США Барака Обамы. В рамках проекта помиловали 21 заключенную.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!