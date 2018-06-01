В Москве и Петербурге покажут «Лоуренса Аравийского»

В Москве и Петербурге 8 июня пройдут показы исторической драмы Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский». Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Сеанс в Москве пройдет в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», а картину представит киновед Сергей Кудрявцев. В Санкт-Петербурге фильм покажут в «Авроре», а вступительное слово произнесет кинокритик Михаил Трофименков. Оба показа начнутся в 19:30 и пройдут на языке оригинала с российскими субтитрами.

«Лоуренс Аравийский» вышел в 1962 году. Фильм основан на биографии британского археолога, военного офицера, дипломата и писателя Т. Э. Лоуренса, который во время Первой мировой войны сыграл важную роль в восстании племен Аравийского полуострова против владычества Османской империи.

Роль Лоуренса в фильме Лина исполнил Питер О'Тул. Также в картине сыграли Алек Гиннесс, Омар Шариф, Энтони Куинн и Джек Хоукинс. Сценарий написали Роберт Болт и Майкл Уилсон, а музыкальный ряд — Морис Жарр.

«Лоуренс Аравийский» был номинирован на 10 премий «Оскар», в итоге выиграв семь, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и работу оператора. Он также был назван лучшим фильмом года по версии премий «Золотой глобус» и BAFTA.

Купить билеты можно на официальном сайте компании «Иное кино».