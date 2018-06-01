«Отряды Путина» перестали поддерживать Путина

Патриотическое движение «Отряды Путина» прекратило свою деятельность. Об этом заявил один из его создателей Марат Динаев в своем видеообращении к президенту России.

По его словам, действия «Отрядов Путина» были интерпретированы как стремление выделить себя. «Нашей целью было поддержать вас в вашей политической деятельности, и делали это, как нам кажется, верно. Я прошу у вас извинения. Вы наш национальный лидер, и мы абсолютные ваши сторонники. Наша неформальная организация прекращает свою деятельность, так как наши действия были восприняты неоднозначно, то есть не так, как мы рассчитывали» — сказал Динаев.

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Он отметил, что движение теперь займется остросоциальными вопросами и будет двигаться исключительно в этом направлении.

Штаб «Отрядов Путина» находится в Краснодаре. Его пожилые сторонники прославились своими провокационными акциями: они вламывались в офис оппозиционера Алексея Навального, искали ген предателя у создателя Telegram Павла Дурова и сжигали чучело президента США Дональда Трампа.

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