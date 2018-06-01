Киевляне перекрыли проспект из-за сбитого полицейскими ребенка-велосипедиста

Более 100 жителей Киева перекрыли проспект Григоренко в четверг вечером после ДТП, в котором пострадал 13-летный ребенок. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По утверждению очевидцев, пересекавшего пешеходный переход мальчика на велосипеде сбил автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко. В администрации главы государства эту информацию опровергли.

Позднее пресс-служба Национальной полиции Киева выпустила заявление, в котором признала ответственность за случившееся, уточнив, что автомобиль принадлежит правоохранительным органам и в момент ДТП следовал на «спецзадание».

Находившиеся в машине полицейские прошли тест на алкоголь в присутствии понятых, прибор не выявил следов этанола. В настоящее время водитель направлен на наркологическую экспертизу.

6 марта кортеж Порошенко сбил пожилого мужчину, который пытался перебежать дорогу. Пострадавший, после того как пришел в сознание, признался в нарушении правил дорожного движения.

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