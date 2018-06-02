В США готовятся к встрече Трампа с Путиным

Белый дом планирует провести встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам представителя администрации Трампа, американский посол Джон Хантсман находится сейчас в США, чтобы помочь организовать саммит. Подготовка находится на ранней стадии, и странам необходимо согласовать дату и место встречи.

Отмечается, что переговоры Путина и Трампа — это проект Хантсмана, который длится уже несколько месяцев. Планируется обсуждение ситуации в Сирии, Украине и контроля над ядерным вооружением. Целью саммита стала необходимость разрешить давние разногласия.

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24 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что подготовка встречи президентов США и России пока не продвигается.

20 марта президент Трамп позвонил Путину. Они обсудили сирийскую проблему и украинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание президенты уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

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