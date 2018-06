На фестивале Primavera выступит Skepta

К лайн-апу фестиваля Primavera Sound 2018 присоединился британский грамм-артист Skepta. Об этом сообщили организаторы на сайте события.

Skepta выступит в субботу, 2 июня, на одной из сцен в «Парк Дель Форум». Время выступления пока неизвестно.

Артиста добавили в список участников после того, как свое шоу на фестивале отменила группа Migos. Члены коллектива опоздали на самолет в Барселону, и Skepta должен был заменить их на главной сцене в пятницу, однако его рейс задержали и он тоже не успел. В заявленное время выступила испанская группа Los Planetas.

#TESTING Фото опубликовано @skeptagram

В лайн-апе заявлены более 200 артистов, среди них — Arctic Monkeys, Ник Кейв, Бьорк, Шарлотта Генсбур, Four Tet, Fever Ray, Лорд, Sparks, Tyler, The Creator, The Black Madonna, Car Seat Headrest, CHVRCHES, Cigarettes After Sex, Slowdive и другие.

«Фестиваль — это не только лайн-ап, но лайн-ап говорит многое о фестивале. И лайн-ап Primavera Sound 2018 — звездный, всесторонний, современный, с женской силой и сделанный специально для своих фанатов», — говорится на сайте события. Организаторы обещают, что под все выступления можно будет отлично потанцевать.

В списке участников — российская исполнительница Яна Кедрина, выступающая под псевдонимом Кедр Ливанский.

Фестиваль проходит в Барселоне с 30 мая по 3 июня.