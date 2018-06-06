На пляже у Енисея появятся живые пальмы

На пляже красноярского острова Отдыха в Красноярске появятся больше тридцати живых пальм, сообщает «Комсомольская правда в Красноярске» со ссылкой на администрацию города.

По данным издания, кроме южных деревьев, которые посадят в кадках, на пляже площадью 2,5 тысяч квадратных метров поставят шезлонги. Дно Енисея уберега специально почистили, а также проверили воду и свежезавезенный песок на соответствие нормам.

Как отмечает ТАСС, также власти края планируют обновить парк судов на Енисее. Покупка двух пассажирских теплоходов обойдется почти в три миллиарда рублей. Среди вариантов финансирования может быть кредит на льготных условиях. По данным Российского речного регистра, средний возраст пассажирского флота региона составляет 28 лет, а наиболее крупных судов (пассажирские теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов») — более 60 лет.

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