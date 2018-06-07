ЕАКОП стала частью СИЗАК

Генеральная Ассамблея Международной конфедерации обществ авторов и композиторов СИЗАК (Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs), крупнейшей в мире организации, объединяющей общества по коллективному управлению правами из 212 стран мира, утвердила Евразийскую Конфедерацию обществ правообладателей (ЕАКОП) в качестве ассоциированного члена. Заседание прошло в Варшаве (Республика Польша). Об этом говорится в сообщении ЕАКОП.

Среди приоритетных задач, которые ЕАКОП планирует решать на международном уровне в новом качестве, — вопросы «переноса стоимости» (термин обозначает потерю вознаграждения авторами из-за использования их музыки онлайн-платформами), увеличение уровня вознаграждения авторам аудиовизуальных произведений, авторам визуальных искусств и другие актуальные вопросы.

«Настал критический момент, когда европейским законодателям необходимо создать условия для справедливого вознаграждения авторов в цифровую эпоху. Сегодня Европа — завтра весь мир. Это важнейший посыл мировому сообществу», — заявил президент СИЗАК Жан Мишель Жарр.

Генеральный директор СИЗАК Гади Орон подчеркнул в своем выступлении, что «в цифровом мире творчество используется чрезвычайно широко, но для миллионов творцов рынок не работает так, как он может и должен. С помощью правительств и законодателей мы должны создать инфраструктуру XXI века, позволяющую авторам по всему миру получать заслуженное вознаграждение».

Генеральный директор ЕАКОП Андрей Кричевский, поблагодарив участников Генеральной Ассамблеи за оказанное доверие, отметил, что считает присоединение Евразийской Конфедерации обществ правообладателей к СИЗАК серьезным шагом в развитии межгосударственных отношений в области интеллектуальной собственности и построении эффективного и прозрачного механизма для управления авторскими правами.

«С помощью цифровых технологий это можно сделать в короткий срок. Уже сегодня в России создана уникальная цифровая инфраструктура для сферы интеллектуальной собственности — децентрализованная сеть на основе технологии распределенных реестров. Более года назад мы разработали с нуля и запустили проект IPChain, который стал унифицированным решением для глобальной сферы интеллектуальной собственности», — отметил Андрей Кричевский.

По его словам, сеть позволяет создавать новые цифровые сервисы, не имеющие аналогов в мире, решать задачи охраны, защиты и легального использования любых объектов авторского права. «Открытая цифровая инфраструктура — единственная возможность ответить на технологические вызовы эпохи, многократно увеличить количество и качество продуктов творческого труда, сделок с ними и, соответственно, выполнить задачи по увеличению вознаграждения авторам, возложенные на нас СИЗАК», — заключил гендиректор ЕАКОП.

