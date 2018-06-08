Туристы смогут пройти по древнему пути поморов

Туристический маршрут через полустров Таймыр на севере Красноярского края, повторяющий путь поморских мореходов, запустят в 2019 году, сообщает ТАСС.

«В прошлом поморы, чтобы избежать бурных волн и штормов севернее побережья Таймыра, пересекали его по рекам. Они шли по речке Пясина до Усть-Авама, далее по болотам перетаскивали свои суда волоком в районе современной Волочанки до реки Хета и двигались далее на восток. Этот путь мы хотим повторить. В этом году пройдет экспедиция и будет отработана логистика, а в 2019 году планируем запустить маршрут», — рассказала директриса туристической компании «Полония» Наталья Стрижова.

По ее словам, маршрут начнется в поселке Диксон, самом северном порту России, на берегу Карского моря, и продолжится через Дудинку до Волочанки, далее — по рекам на восток до села Сындаско и моря Лаптевых. «Это будет хождение за два моря», — отметила Стрижова.

Предполагается, что длительность пути составит 16-18 дней и будет зависеть от погодных условий.

Поморы, русское население на берегах Белого моря, были известны в прошлом мореходы, рыбаки и землепроходцы и сыграли значимую роль в освоении Сибири в XVI-XVIII веках, отмечает ТАСС.

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