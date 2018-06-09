Выпущена «женская» камасутра

Издательство The Folio Society выпустило новую версию камасутры, иллюстрации к которой впервые показывают женский взгляд на удовольствие. Об этом рассказал Daily Mail.

«Женская» камасутра вышла ограниченным тиражом 750 копий, цена одного экземпляра составляет 395 фунтов стерлингов (около 33 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Издание было создано специально для молодой аудитории, и впервые его проиллюстрировала женщина. Оформлением занималась художница Викто Нгай (Victo Ngai) из Лос-Анджелеса, известная работами в сказочном стиле и завоевавшая множество наград в области искусства и дизайна.

Иллюстратор верит, что она смогла внести феминистскую перспективу в древнюю книгу. Новая камасутра обещает стать самым наглядным изданием в истории.

«Изучая свои иллюстрации сейчас, я думаю, что подсознательно рисовала с точки зрения женщин. Например, многие картины написаны так, что читатель ставит себя на место женщины, в то время как текст обычно отражает патриархальное отношение своего времени», — сказала Нгай.

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Она добавила, что ее целью было сохранить эротическую сторону книги, привнеся в нее немного элегантности. Вместо откровенно сексуальных изображений женщина предпочла балансировать на грани чувственного и вдумчивого отношения к сексуальности.

Древнеиндийская рукопись датируется 3-4 веком нашей эры. Санскритское слово «кама» означает любовь, удовольствие и сексуальное удовлетворение, а большая часть текста касается философии любви и семьи. Камасутра — первая обширная работа по человеческой сексуальности.

The Folio Society основано в 1947 году и специализируется на выпуске «вневременной литературы». Книги издательства известны изящным дизайном и эстетичным оформлением.

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