Крымчане пожаловались на давление извне

Внешние силы пытаются спровоцировать гражданский конфликт в Крыму. Об этом говорится в заявлении крымско-татарских организаций, сообщает РИА Новости.

Заявление поддержали 20 общественных организаций. В тексте говорится, что, несмотря на попытки оказать внешнее давление, крымчане осуждают дестабилизацию мира и готовы взять на себя ответственность в вопросах социально-экономического развития республики, сохранения и укрепления межнациональных отношений, в выстраивании доверительных и партнерских отношений с органами власти и институтами гражданского общества.

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Общественники также заявили о готовности противостоять санкционному давлению и информационным атакам.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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