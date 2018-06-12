Россияне устроили в затопленном переходе венецианский карнавал

Жители города Оби Новосибирской области устроили венецианский карнавал в затопленном пешеходном переходе, чтобы привлечь внимание местных властей. Об этом пишет издание «Ваш город».

На видео из затопленного перехода выплывает «гондольер» и начинает играть на гитаре. Затем к нему присоединяются девушки в карнавальных платьях и резиновых сапогах.

Как сообщает издание, в апреле временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников поручил решить проблему с затопленными пешеходными переходами в городе «в кратчайшие сроки», однако этого так и не сделали.

«Было дано указание установить капитальные настилы. После сильного ливня 10 июня настилы поплыли. Вода стоит до сих пор», — уточнили организаторы флешмоба.

10 июня в Новосибирске прошел сильнейший ливень, который превратился в мощный потоп. Последствия стихии ликвидировали два дня.

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