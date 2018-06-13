Собянин пересадил гаишников на электромотоциклы

Мэр Москвы Сергей Собянин передал столичному управлению ГИБДД 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум». Об этом в среду, 13 июня, пишет «Российская газета».

«Москва станет первым европейским городом, в котором будет нести службу батальон дорожной полиции, полностью укомплектованный электротранспортом», — заявил градоначальник во время посещения учебного полигона в Апаринках.

По словам мэра, полицейские начнут использовать электромотоциклы во время проведения чемпионата мира по футболу.

«Я думаю, что они приживутся. Важно работать на них в зоне проведения соревнований, парков, в центре города. Попробуйте, если приживутся, будем их закупать и дальше», — пообещал Собянин сотрудникам ГИБДД.

Электромотоциклы «ИЖ Пульсар» в основном произведены из отечественных компонентов концерном «Калашников», уточняет ТАСС. Они на 100 процентов экологически чисты, в них полностью отсутствуют выбросы выхлопных газов в атмосферу. Кроме того, они обладают низким уровнем шума, что является удобным для работы в жилых кварталах. К тому же, у электромотоциклов низкие эксплуатационные издержки: стоимость 100 километров пути составляет от 13 до 36 рублей, а бензинового мотоцикла — 236 рублей.

Без подзарядки электромотоцикл может проехать порядка 150 километров, а время полной зарядки составляет порядка полутора часов. Он имеет безщеточной двигатель постоянного тока мощностью 15 киловатт. Максимальная скорость — 100 километров в час. У электрокара «Овум» похожие характеристики.

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