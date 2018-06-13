В США закрыли «Теремок»

Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» закрывает свои рестораны в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Михаила Гончарова.

«Да, мы закрылись. Я решил не комментировать ситуацию, чтобы избежать ненужных политических спекуляций. Мы столкнулись с враждебностью, об этом в марте было уже сказано», — пояснил бизнесмен.

По информации RNS, ранее Гончаров подтвердил, что два кафе «Теремок» в Нью-Йорке закрыты, но уточнил, что в настоящее время рассматривается возможность переноса этих точек в другие локации.

Сеть «Теремок» была основана в 1998 году. В настоящий момент общее число ресторанов и торговых точек сети составляет около 300. Первый ресторан в Нью-Йорке был открыт в 2016 году — «Теремок» стал первой российской сетью фастфуда в США.

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