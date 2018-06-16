Госдеп США предостерег американцев от попыток забраться на Эльбрус

Госдепартамент не рекомендует гражданам США посещать ряд регионов России. Об этом говорится в обновленных рекомендациях по путешествиям на сайте ведомства.

Американцам рекомендуется избегать поездок в Крым, как «аннексированный Россией» регион, а также республики Кавказа из-за повышенного риска терактов и беспорядков. Отмечается, что Вашингтон запретил сотрудникам американского внешнеполитического ведомства посещать указанные районы, так что в случае какого либо инцидента туристы не смогут получить помощь от властей США.

Отдельно путешественникам посоветовали отказаться от восхождения на самую высокую гору Европы — Эльбрус, который располагается близко к «нестабильным и небезопасным» районам. Помимо этого, туристам рекомендовано проявлять бдительность в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу, поскольку подобные мероприятия являются лакомой целью для террористических организаций.

15 марта глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что, несмотря на антироссийскую пропаганду, рост числа американских туристов в России за девять месяцев прошлого года составил 25 процентов по сравнению с 2016 годом. «Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть», — утверждает чиновник.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Тогда в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!