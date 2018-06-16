Путешествия
 
Последние новости
Трамп нагрубил половине лидеров G7
Киев подал в суд на «Нафтогаз»
На берег реки выползли десятки крокодилов
Россия избавилась от госдолга США
Судье пригрозили смертью за арест отрицателя холокоста
Предрекший «конец славы Telegram» чиновник установил Telegram
Китай нанес ответный удар в торговой войне с США
Гол Роналду со штрафного спас португальцев от поражения в матче с Испанией
Бабченко оказался «Глистом Глистовичем»
Новости партнеров

Госдеп США предостерег американцев от попыток забраться на Эльбрус

Перейти в «Мою Ленту»

Госдепартамент не рекомендует гражданам США посещать ряд регионов России. Об этом говорится в обновленных рекомендациях по путешествиям на сайте ведомства.

Американцам рекомендуется избегать поездок в Крым, как «аннексированный Россией» регион, а также республики Кавказа из-за повышенного риска терактов и беспорядков. Отмечается, что Вашингтон запретил сотрудникам американского внешнеполитического ведомства посещать указанные районы, так что в случае какого либо инцидента туристы не смогут получить помощь от властей США.

Отдельно путешественникам посоветовали отказаться от восхождения на самую высокую гору Европы — Эльбрус, который располагается близко к «нестабильным и небезопасным» районам. Помимо этого, туристам рекомендовано проявлять бдительность в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу, поскольку подобные мероприятия являются лакомой целью для террористических организаций.

15 марта глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что, несмотря на антироссийскую пропаганду, рост числа американских туристов в России за девять месяцев прошлого года составил 25 процентов по сравнению с 2016 годом. «Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть», — утверждает чиновник.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Тогда в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Британцев попытались заманить в Россию
Туризм стал опасным для Земли
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Путешествия
Путешествия00:1115 июня

«Первый крен, первые визги девчонок»

Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
09:4620 апреля

Российский лоукостер заставит постоять во время рейса

16:1415 июня

В московском кафе установили двойную цену для иностранцев

18:3314 июня

Российский ресторан стал одним из лучших в мире

Путешествия00:07 3 января

Куда ты прешь?

Правда о ваших туристических пристрастиях в тесте «Ленты.ру»
14:2618 мая

Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались

21:0015 июня

Пассажиры устроили «нарко-оргию» на круизном лайнере

14:3914 июня

Российские гомофобы избили иностранных фанатов

Путешествия00:0612 июня

Похорони меня заживо

Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
19:2231 мая

Привычные туалеты исчезнут из российских поездов

19:4713 июня

Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами

13:3215 июня

Составлен рейтинг лучших туалетов мира

Россия
«Они будут в нас стрелять»
Почему СССР тайно дружил с Африкой и избежал войны с Китаем
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Россияне признались в страхе накликать смерть
Красноярская учительница задела ногу полицейского и стала фигурантом дела
Бывшего полицейского посадили за смерть избитого россиянина
Неприличные люди
Они хотели получить московскую прописку любой ценой. Она искалечила их души
Все материалы
Мир
Славяне не нужны
Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане
Главу избирательной кампании Трампа отправили в тюрьму
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Плантаторы марихуаны отказались спасаться от лавы из-за дорогих посевов
Трамп нагрубил половине лидеров G7
Италию и Францию обвинили в жестоком обращении с детьми-беженцами
Трамп захотел от американцев северокорейского послушания
Все материалы
Бывший СССР
Рижский прайд
В самой гомофобной стране Евросоюза прошел гигантский гей-парад. Латыши терпят
Украина решила испортить чемпионат мира по футболу в России
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Названы условия сохранения ЛНР в составе Украины
Киев подал в суд на «Нафтогаз»
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Бабченко оказался «Глистом Глистовичем»
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Трамп дал старт торговой войне с Китаем
Россияне начали раскошеливаться на патриотизм
В России повысят пенсионный возраст
Почему пенсии вырастут, а пенсионеров станет меньше
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
«Русал» Дерипаски запросил помощи правительства
«Газпром» задумался о газопроводе через Северную Корею
Все материалы
Силовые структуры
Прятки со смертью
Он охотился на воров и нажил страшных врагов. Его укрывают в женском СИЗО
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Открыт счет задержанным иностранцам на чемпионате мира в России
Осужденный за пьяную езду пьяный зэк вез тюремщика
Бизнесмен купил ночь со школьницей за миллион и забрал его после плохого секса
Самый богатый омский депутат перед арестом обналичил миллиард рублей
Все материалы
Наука и техника
Не влезай — убьет!
Какие тайны скрывает Большой адронный коллайдер
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
В России признались в отсутствии ракеты для двигателя на метане
В мозге нашли источник человеческого сознания
Появилась первая фотография кормящейся черной дыры
США раскритиковали боеспособность российского «Терминатора»
Все материалы
Спорт
Чистый кайф
Шикарный Роналду остановил Испанию: такого футбола Россия еще не видела
В Саудовской Аравии открестились от наказания футболистов за разгром от России
За себя и за Стаса!
Россия уничтожила Саудовскую Аравию. Испугался даже принц
В России стартовал чемпионат мира
Робби Уильямс показал россиянам «фак». А сборная забила пять мячей!
Неймар назвал себя лучшим футболистом в мире
Саудовец заплатил за такси в Москве тридцать тысяч рублей вместо трех
Гол Роналду со штрафного спас португальцев от поражения в матче с Испанией
Все материалы
Культура
Папа может
Кино недели: от «Суперсемейки 2» до «Дела Собчака»
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
C. Tangana на сцене Ray Ban«Тусуйся за свое право бороться»
Реки алкоголя, секс-помощь и люди-бананы на главном фестивале лета
Французы оставили Павленского в тюрьме из-за «бредовых навязчивых идей»
Рэпер Янг Лин попросил отыскать своего двойника-солдата из России
Съемочной группе «Черного зеркала» запретили глядеть на людей дольше пяти секунд
Стивен Кинг потребовал выпустить из российской тюрьмы голодающего Сенцова
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
Разъезжающий по Москве медведь напугал американцев антисемитским жестом
Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне
Хакеры похвастались взломом новейшей защиты iPhone
Русская бабушка «сломала» бразильского журналиста
Все материалы
Ценности
Мундистиль
Ретро и тапки: как стать самым модным на чемпионате мира
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Актрисы перестали оголяться из страха домогательств
Меган Маркл изменилась ради королевы
Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой
Четырехлетняя дочь Ким Кардашьян нарастила волосы
Все материалы
Путешествия
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
В московском кафе установили двойную цену для иностранцев
Госдеп США предостерег американцев от попыток забраться на Эльбрус
Российский ресторан стал одним из лучших в мире
Пассажиры устроили «нарко-оргию» на круизном лайнере
Все материалы
Из жизни
Плодитесь и размножайтесь
Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
На берег реки выползли десятки крокодилов
Автомойка расплющила машину невнимательного водителя
Пропавшая собака три года бомжевала в другом штате и вернулась домой
Меган Маркл вынудили отказаться от любимого блюда
Все материалы
Сборная России
Почему «24 часа Ле-Мана» для россиян будет важнее Чемпионата мира по футболу
Машины времени
Как бы смотрелись легендарные гоночные автомобили в наши дни?
Длительный тест Toyota Prius
Едем в путешествие, подводим итоги и считаем стоимость владения
Bugatti Veyron по-американски
Почему Chrysler не запустил в серию собственный Bugatti Veyron
Toyota запустит в серию 1000-сильный гиперкар
Полувековой Ford GT40 оценили в 12 миллионов долларов
До России добрался Bentley Bentayga с двигателем от Lamborghini
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы