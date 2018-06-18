Раскрыта сумма переводов киргизских мигрантов из России

С начала 2018 года киргизские трудовые мигранты отправили на родину более 700 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка республики.

Это на 84,5 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает Нацбанк Киргизии. Около 95 процентов переведенных в Киргизию денег приходятся на работающих в России граждан республики.

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В 2017 году киргизские трудовые мигранты отправили домой около 2,4 миллиарда долларов, из которых 2,2 миллиарда долларов были направлены из России.

По данным Государственного агентства по миграции Киргизии, сейчас на заработках за рубежом временно находятся около 800 тысяч граждан республики. Более 600 тысяч из них трудятся в России, 30-50 тысяч в Казахстане, остальные — в Турции, Южной Корее, странах Европы и США.

За последние 12 лет трудовые мигранты из Киргизии отправили на родину более 16,5 миллиарда долларов.

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