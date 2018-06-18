Экономика
 
Последние новости
Микроавтобус протаранил толпу на фестивале в Нидерландах
Китаец выхватил руль из рук потерявшего сознание водителя и спас пассажиров
Подсчитано количество умерших ради Виктории Бекхэм животных
Новую прическу Неймара сравнили со сплетенным из лапши птичьим гнездом
Россиянам придется сделать прививки перед поездкой в Европу
Датским детям запретили прыгать на батутах и кричать
Режиссер «Карточного домика» сел в Tesla и чуть не сгорел
Банкет на школьном выпускном оказался с отравой
Российский студент спас тонущего ребенка и погиб
В Раде заявили о назревающей катастрофе на Украине
Новости партнеров

Раскрыта сумма переводов киргизских мигрантов из России

Перейти в «Мою Ленту»

С начала 2018 года киргизские трудовые мигранты отправили на родину более 700 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка республики.

Это на 84,5 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает Нацбанк Киргизии. Около 95 процентов переведенных в Киргизию денег приходятся на работающих в России граждан республики.

В 2017 году киргизские трудовые мигранты отправили домой около 2,4 миллиарда долларов, из которых 2,2 миллиарда долларов были направлены из России.

По данным Государственного агентства по миграции Киргизии, сейчас на заработках за рубежом временно находятся около 800 тысяч граждан республики. Более 600 тысяч из них трудятся в России, 30-50 тысяч в Казахстане, остальные — в Турции, Южной Корее, странах Европы и США.

За последние 12 лет трудовые мигранты из Киргизии отправили на родину более 16,5 миллиарда долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подсчитано количество украинских мигрантов в России
Каждому пятому иностранцу откажут в работе в России
Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России рекордную сумму
Другие материалы рубрики
Экономика00:0114 июня

Русская стройка

С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
07:16Сегодня

Названа доля иномарок в России

12:5216 июня

Рассчитана прибавка к пенсии после повышения пенсионного возраста

00:3316 июня

Россия избавилась от госдолга США

Экономика10:1115 июня

«Требуйте везде оленину!»

От развития оленеводства зависит жизнь коренных народов Севера
02:36Сегодня

Для любителей интернет-покупок придумали новую пошлину

23:0415 июня

Китай нанес ответный удар в торговой войне с США

20:58 7 июня

Власти выбрали новый пенсионный возраст

Экономика00:0211 июня

Посадил на колеса

Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
16:0217 июня

Раскрыта судьба пенсионных накоплений россиян

16:1215 июня

Трамп дал старт торговой войне с Китаем

19:4013 июня

Россияне получат превосходство над мигрантами

Россия
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Они создали Партию любителей пива и почти пришли к власти в 90-е, но все пропили
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Они будут в нас стрелять»
Почему СССР тайно дружил с Африкой и избежал войны с Китаем
Российский студент спас тонущего ребенка и погиб
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Появились подробности упразднения военных кафедр в вузах
Опубликовано видео допроса въехавшего в пешеходов московского таксиста
Все материалы
Мир
Славяне не нужны
Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане
Землетрясение в Японии унесло жизни трех человек
Микроавтобус протаранил толпу на фестивале в Нидерландах
Меркель озаботилась проблемой мигрантов
В Великобритании обнаружили связь между домашним насилием и футболом
В Сирии заявили о новых ударах коалиции США
Лидера «Аль-Каиды» взяли в плен
Все материалы
Бывший СССР
Рижский прайд
В самой гомофобной стране Евросоюза прошел гигантский гей-парад. Латыши терпят
Опрокинувшийся поезд в Казахстане сняли на видео
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Украинский военный прокомментировал провал «Оплотов» на танковом биатлоне НАТО
Гей-парад в Киеве продлился 20 минут с криками «Украина не Содом»
Украина решила испортить чемпионат мира по футболу в России
На Украине призвали отказаться от продажи трусов по праздникам
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Названа доля иномарок в России
Раскрыта сумма переводов киргизских мигрантов из России
Рассчитана прибавка к пенсии после повышения пенсионного возраста
Для любителей интернет-покупок придумали новую пошлину
Китай нанес ответный удар в торговой войне с США
Раскрыта судьба пенсионных накоплений россиян
Все материалы
Силовые структуры
Страх и ненависть в Брайтон-Бич
Он возглавил русскую мафию в США. Итальянцы сделали его королем рэкета
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Прятки со смертью
Он охотился на воров и нажил страшных врагов. Его укрывают в женском СИЗО
Открыт счет задержанным иностранцам на чемпионате мира в России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бизнесмен купил ночь со школьницей за миллион и забрал его после плохого секса
Осужденный за пьяную езду пьяный зэк вез тюремщика
Все материалы
Наука и техника
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
Не влезай — убьет!
Какие тайны скрывает Большой адронный коллайдер
Запуск баллистической ракеты «Искандером» показали на видео
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Разгонный блок спутника «Глонасс-5» захоронили на орбите
Ученые удивились многонациональности рыцарей Круглого стола
Все материалы
Спорт
Могут повторить
Чемпионы мира сгорели в мексиканском пламени. Оно охватило всю Москву
Прыжки мексиканцев после гола в ворота Германии спровоцировали землетрясение
Власти Самарской области подарили сербскому футболисту автомобиль
На аргентинских болельщиков в Москве упал голый человек
Бразильцы стартовали с ничьей на чемпионате мира
Действующие чемпионы мира потерпели поражение от сборной Мексики
Вратарь сборной Исландии заранее готовился к пенальти от Месси
Все материалы
Культура
Питер Пауль Рубенс. «Похищение дочерей Левкиппа»«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»
Пельмени-пупки, бокалы в форме сосков и другие крайности любви
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
Папа может
Кино недели: от «Суперсемейки 2» до «Дела Собчака»
Умер дирижер Геннадий Рождественский
C. Tangana на сцене Ray Ban«Тусуйся за свое право бороться»
Реки алкоголя, секс-помощь и люди-бананы на главном фестивале лета
Французы оставили Павленского в тюрьме из-за «бредовых навязчивых идей»
Рэпер Янг Лин попросил отыскать своего двойника-солдата из России
Все материалы
Интернет и СМИ
Иисусьих тряпок продавцы
«Магазины на диване» не сгинули. Они стали жестче и толкают дичь
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
Предрекший «конец славы Telegram» чиновник установил Telegram
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
Футболист сборной России объяснил уход из прямого эфира «Пусть говорят»
Победительнице «Холостяка» посоветовали бороться за Бузову под видом мужчины
Все материалы
Ценности
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Мундистиль
Ретро и тапки: как стать самым модным на чемпионате мира
Актрисы перестали оголяться из страха домогательств
Подсчитано количество умерших ради Виктории Бекхэм животных
Бакинский папа
Женщины, богатства и дети бессменного президента Азербайджана. Почти как в кино
Рисунок из любовного письма автора «Маленького Принца» продали на аукционе
Все материалы
Путешествия
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Россиянам придется сделать прививки перед поездкой в Европу
Госдеп США предостерег американцев от попыток забраться на Эльбрус
В московском кафе установили двойную цену для иностранцев
Пассажиры устроили «нарко-оргию» на круизном лайнере
Все материалы
Из жизни
Плодитесь и размножайтесь
Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
Далай-лама раскрыл сложный способ стать счастливым
Кондуктор выбросил из поезда потерявшуюся хаски
На берег реки выползли десятки крокодилов
В Китае пошел дождь из креветок и осьминогов
Все материалы
Сборная России
Почему «24 часа Ле-Мана» для россиян будет важнее Чемпионата мира по футболу
Машины времени
Как бы смотрелись легендарные гоночные автомобили в наши дни?
Длительный тест Toyota Prius
Едем в путешествие, подводим итоги и считаем стоимость владения
Bugatti Veyron по-американски
Почему Chrysler не запустил в серию собственный Bugatti Veyron
Toyota запустит в серию 1000-сильный гиперкар
Полувековой Ford GT40 оценили в 12 миллионов долларов
До России добрался Bentley Bentayga с двигателем от Lamborghini
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы