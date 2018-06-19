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Мать заставили доказать смерть 22-летней дочери ради концерта Эда Ширана

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Эшли Макфарланд

Британку Шелли Димент, которая хотела пойти на концерт британского певца Эда Ширана вместо своей покойной дочери, заставили предъявить доказательства смерти девушки. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать хотела использовать именные билеты на выступление в Кардиффе, которые ее 22-летняя дочь Эшли Макфарланд купила перед смертью, но в компании Ticketmaster отказывались отдать их. По словам женщины, она собиралась пойти на концерт, чтобы почтить память ребенка.

Эшли Макфарланд скончалась в сентябре 2017 года от синдрома внезапной необъяснимой смерти взрослых. По словам ее матери, она была огромной поклонницей творчества Эда Ширана, и ее похоронили в футболке с фотографией артиста.

«Его музыка играла на ее похоронах и поминках», — рассказала Димент.

По ее словам, она была подавлена, когда Ticketmaster попросил предъявить свидетельство о смерти. Она отметила, что в компании посоветовали нанять юриста, если она хочет забрать билеты.

Отмечается, что ситуацию удалось разрешить, и мать Эшли сможет посетить концерт.

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