Гости Меган Маркл и принца Гарри начали торговать их подарками

Гости королевской свадьбы начали выставлять на торги сувениры, которые им вручили в честь торжества. Об этом сообщает Metro.

Через несколько часов после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на сайте eBay появилось сразу несколько объявлений, авторы которых предлагали сумку с инициалами новобрачных вместе со всем ее содержимым. В подарке оказались большая шоколадная монета, бутылка воды, магнит, коробка песочного печенья и открытка.

За сувениры в публикации с подписью «Частичка истории и памятные вещи» поклонники королевской семьи готовы выложить около 700 долларов.

Аналогичные сумки с подарками можно найти на сайте и по более низкой цене: от ста долларов.

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В апреле ко дню королевской свадьбы выпустили коллекцию сувенирной продукции с изображением принца Гарри и Меган Маркл, однако вместо портрета принца на тарелки нанесли фотографию британского исполнителя Эда Ширана. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди увидел посуду на сайте онлайн-ретейлера Etsy и поделился своими впечатлениями в Twitter.

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