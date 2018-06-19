Воробьев объяснил преимущества городских округов

Формирование городских округов в Подмосковье позволяет экономить средства местных жителей и областного бюджета, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова цитирует газета «Коммерсантъ» во вторник, 19 июня.

«Считаю, что этот проект [формирование городских округов] очень удачный и, прежде всего, выгодный для людей, потому что и вода, и электричество, и канализация, и проезд на общественном транспорте, и затраты на содержание муниципалитетов сокращаются, от этого напрямую выигрывают жители», — сказал Воробьев.

Он добавил, что за счет сокращения штата администрации сокращаются бюджетные расходы. По его словам, только за прошлый год общая экономия на чиновниках при формировании городских округов составила 1,7 миллиарда рублей.

«Другой вопрос, что полиции стало меньше, а микрорайоны растут. Но тут по-другому надо решать вопрос: во всех городах мира эффективное видеонаблюдение дает результат», — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что в Подмосковье выстраивают оптимальную систему управления без раздутых штатов, с прозрачными тарифами и с полномочиями, направленными, прежде всего, на решение проблем жителей. «Там, где городской округ, есть и экономический рост, и мусор убирают лучше, и с людьми чаще встречаются, это факт», — заключил Воробьев.

За два последних года в регионе приняли более 20 законов в рамках проведения административной реформы.

Городской округ является независимым от других муниципалитетов территориальной единицей, имеет свой бюджет.