Актера попытались загнобить за «расистское» фото в Диснейленде

Актер Джек Паттилло побывал в Диснейленде, где сделал фотографию с друзьями, вместе с которыми ел замороженный йогурт. В кадр в основном попали руки молодых людей и сам десерт, которым они лакомились, а подпись гласила: «Правильное времяпрепровождение в Диснейленде». Однако попавшие в кадр руки были в основном светлыми, и подписчики актера увидели в посте расистский намек, замечает Indy100.

«Вы могли бы взять кого-нибудь цветного? Эта фотография такая белая, что я аж прищуриваюсь. Отвратительно», — высказался под постом Патилло в Twitter пользователь Тристин Лазарь.

Однако критика ждал неожиданный ответ. Друзья со снимка сфотографировались анфас и выложили снимки под ответом пользователя. Оказалось, что среди них были представители различных национальностей и рас.

«Я мусульманин из Пакистана, чувак. Успокойся».

«Хм... Я индианка».

«Счастливого китайского Нового года».

«Думайте, прежде чем писать», — советовали возмущенному критику микроблогеры.

В свою очередь, один из комментаторов попросил не реагировать на выпады Тристина, поскольку, судя по его аккаунту, он сетевой тролль.

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