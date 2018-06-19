Актера попытались загнобить за «расистское» фото в Диснейленде

Актер Джек Паттилло побывал в Диснейленде, где сделал фотографию с друзьями, вместе с которыми ел замороженный йогурт. В кадр в основном попали руки молодых людей и сам десерт, которым они лакомились, а подпись гласила: «Правильное времяпрепровождение в Диснейленде». Однако попавшие в кадр руки были в основном светлыми, и подписчики актера увидели в посте расистский намек, замечает Indy100.
«Вы могли бы взять кого-нибудь цветного? Эта фотография такая белая, что я аж прищуриваюсь. Отвратительно», — высказался под постом Патилло в Twitter пользователь Тристин Лазарь.
Однако критика ждал неожиданный ответ. Друзья со снимка сфотографировались анфас и выложили снимки под ответом пользователя. Оказалось, что среди них были представители различных национальностей и рас.
«Я мусульманин из Пакистана, чувак. Успокойся».
«Хм... Я индианка».
«Счастливого китайского Нового года».
«Думайте, прежде чем писать», — советовали возмущенному критику микроблогеры.
В свою очередь, один из комментаторов попросил не реагировать на выпады Тристина, поскольку, судя по его аккаунту, он сетевой тролль.