Мать вступилась за разбившего скульптуру сына и стала жертвой травли

Американка Сара Гудман (Sarah Goodman) отказалась признавать вину за разбитую ее ребенком скульптуру. Ее заявление в утреннем эфире канала ITV вызвало недовольство среди пользователей соцсетей, сообщает Daily Mail.

Пятилетний сын Гудман разбил статую Афродиты, выставленную в общественном центре Канзаса Overland Park. Автор скульптуры Билл Лайонс (Bill Lyons) оценил ущерб в 132 тысячи долларов (более восьми миллионов рублей).

Утром 20 июня женщина выступила на британском канале ITV, где заявила, что испорченное произведение искусства было недостаточно защищено. По ее мнению, семья не должна оплачивать штраф за порчу имущества, так как ребенок разбил статую неумышленно. «В этой конкретной ситуации наш пятилетний ребенок был просто маленьким ребенком», — считает она.

Пользователи сети не согласились с позицией Гудман. Они были уверены, что женщина обязана была присматривать за своим сыном, а теперь должна ответить за последствия его поведения. Некоторые юзеры сопровождали свои гневные публикации хештегом «заставим ее заплатить». Большинство комментаторов поразило видео с камер наблюдения: мальчик долго трогает статую, расшатывает ее на подставке, а затем несколько секунд держит на весу. Все это время мать не обращает на него никакого внимания.

«Эта мать может сидеть там и говорить все, что она хочет. Камеры показывают, что она трещала с подругами, не наблюдая за собственными детьми, позволяя им свободно обращаться с дорогими произведениями искусства, окружающими их. Это неуважительно, даже если они недорогие», — негодовали комментаторы.

Сотрудники страховой компании, защищающие интересы автора скульптуры, уверены в виновности четы Гудман. Семья продолжает настаивать на версии несчастного случая.

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