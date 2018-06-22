Отца Майкла Джексона госпитализировали

Отца певца Майкла Джексона, 89-летнего музыкального продюсера Джо Джексона госпитализировали с последней стадией рака. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на членов его семьи.

По информации СМИ, Джексон боролся с болезнью какое-то время. Согласно неподтвержденным данным, у него четвертая стадия рака поджелудочной железы.

В начале 1960-х Джо Джексон начал работать в качестве менеджера с музыкальной группой Jackson 5, состоящей из его сыновей. Позже Майкл Джексон рассказывал, что отец постоянно ругался на них и порол во время репетиций и перед выступлениями. При этом он отмечал, что насаждаемая отцом строгая дисциплина сыграла определенную роль в его карьере.

В последние годы жизни Майкл Джексон не общался с отцом и даже не упомянул его в своем завещании. Согласно документу все имущество исполнителя перешло его матери, детям и нескольким благотворительным организациям.

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