Северная Корея примирилась с американским империализмом

В Северной Корее решили отменить акцию «против американского империализма», ежегодно проводившуюся в Пхеньяне. Об этом сообщает Associated Press.

Митинг, на который выходили тысячи человек с антиамериканскими плакатами, обычно проходил 27 июля, в день окончания войны на Корейском полуострове. Он был одним из многих мероприятий, проводившихся в течение месяца и приуроченных к этой дате. В 2017-м он собрал 100 тысяч человек.

Как отмечается, официально отмена акции не подтверждалась. Однако сотрудники AP в Пхеньяне утверждают, что проводиться в этом году она не будет.

Ранее сообщалось, что в северокорейской пропаганде наметилось смягчение тона по отношению к давним врагам государства — США, Южной Корее и Японии. Новые плакаты призывают к уходу от политики изоляции.

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Первая встреча лидеров США и Северной Кореи прошла 12 июня. По итогам политики подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.

Ким Чен Ын провозгласил курс на мир в новогодней речи. 1 января 2018 года он сообщил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. После северокорейский лидер встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и дважды проводил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Также в Пхеньян для переговоров прилетал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, а президенту России передали личное послание от Ким Чен Ына.

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