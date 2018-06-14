Южная и Северная Корея заговорят по-военному

Северная и Южная Корея решили полностью восстановить военные линии связи. Об этом удалось договориться на первых более чем за 10 лет переговорах стран на уровне генералов, передает в четверг, 14 июня, «Ёнхап».

Восстановление коммуникаций рассматривается как ключевой жест доверия, указывает агентство. Ранее в 2018-м была частично восстановлена военная связь на западном побережье, однако на востоке линия оставалась заблокированной с мая 2011-го.

Стороны также обменялись мнениями по вопросу полной экспериментальной демилитаризации объединенной зоны безопасности в пограничном пункте Пханмунджом. ТАСС уточняет, что это единственное место на межкорейской границе, где военнослужащие стран находятся в нескольких десятках метров друг от друга. Генералы также обсудили прекращение всех враждебных действий в отношении друг друга и создание мирной зоны на морской границе.

Как отмечается, встреча военных состоялась в павильоне Тхонъильгак на северной стороне. Юг представляла делегация из пяти человек, Север — один человек.

Материалы по теме Время покажет Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел первый двусторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом. Они подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его «важным, всеобъемлющим и подробным», а также способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Ким Чен Ын провозгласил курс на мир в новогодней речи. 1 января 2018 года он сообщил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. После северокорейский лидер встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и дважды проводил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Также в Пхеньян для переговоров прилетал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, а президенту России передали личное послание от Ким Чен Ына.

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