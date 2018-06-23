Северокорейская пропаганда перестала ненавидеть США

В северокорейской пропаганде наметилось смягчение тона по отношению к давним врагам государства — США, Южной Корее и Японии. Новые плакаты призывают к уходу от политики изоляции. Об этом сообщает Asian Correspondent.

Северокорейские СМИ отмечают, что новые плакаты и растяжки на улицах страны пропагандируют экономическое развитие и сближение корейской нации. Один из плакатов, который приводит в пример «Би-би-си», призывает к ослаблению напряженности в отношениях Северной и Южной Кореи, чтобы противостоять «опасности войны». В сувенирных магазинах, находящихся к демилитаризованной зоне, исчезли антиамериканские открытки, плакаты и марки.

«Антиамериканский уклон просто исчез. Кажется, что Северная Корея готовит людей к чему-то новому», — заявил Питер Уард (Peter Ward), эксперт Сеульского национального университета, изучающий пропаганду Северной Кореи.

В течение нескольких десятилетий северокорейские лидеры пропагандировали веру в то, что США «гнилая, болезненная и пиратская нация». Однако за очень короткое время резкий тон по отношению к «врагам» почти исчез, что укрепляет надежды на переориентацию политики Северной Кореи к включению в международное сообщество и начало дипломатической оттепели для народа.

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Большинство жителей Северной Кореи не имеют свободного доступа к информации, поэтому государственные СМИ и пропаганда оказывают гораздо большее влияние, чем в других странах мира.

12 июня прошел первый саммит США — КНДР в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года. По итогам саммита лидеры стран подписали документ, который свидетельствует о готовности стран к новым отношениям и миру.

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