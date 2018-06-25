Власти Подмосковья анонсировали культурную программу на День молодежи

Более 60 мероприятий состоятся на открытых площадках Московской области по случаю Дня молодежи, сообщила министр культуры региона Оксана Косарева. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 25 июня.

«В 40 подмосковных парках состоится более 60 мероприятий, посвященных Дню молодежи. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 90 тысяч человек», — рассказала она.

Так, в рамках проекта «Летний кинотеатр» в парке культуры и отдыха «Пегас» городского округа Егорьевск покажут мультфильм «Три богатыря и морской царь». В городском парке культуры и отдыха «200 лет Егорьевску» подготовили программу «Семейные отдыхалки», включающую игры, квест, мастер-классы и концерт, говорится в сообщении.

В парке имени О. Степанова городского округа Серпухов все желающие смогут посетить карнавальное шоу, а посетители парка «Вербилки» Талдомского района попробовать свои силы в приключенческой игре «Форт Боярд».

День молодежи в России традиционно празднуют 27 июня.