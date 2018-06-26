В Кремле отреагировали на просьбу Кадырова о магистрали в Грозный

Конкретных решений по поводу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Краснодара до Грозного нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к Владимиру Путину. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 26 июня.

«Речь идет о служебной переписке, поэтому я здесь ничего не буду говорить субстантивно. (...) Никаких модальностей, готовых в плане финансирования, включения в тот или иной план, в ту или иную программу, пока нет», — сказал Песков.

Он добавил, что «подобных перспективных проектов, визионерских проектов очень много на столе». «И какие из них окажутся рентабельными, реализуемыми, это все может показать только детальная проработка в соответствующих ведомствах», — уточнил представитель Кремля.

Ранее 26 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что Кадыров обратился к президенту с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 года новую Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. По данным издания, Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом.

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