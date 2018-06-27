Силовые структуры
 
Последние новости
Польша решила пересесть на газ из США
В Польше захотели изменить скандальный закон о холокосте
Грозы вытеснят жару из Москвы  
Режиссер Богомолов объявил об уходе из МХТ имени Чехова
Женщинам с большой грудью облегчили жизнь в ночное время
Пользователи сети затравили известную актрису за фото на могиле
Американка с мачете в руках добилась секса от бывшего и поплатилась
Власти передумали лишать аптеки монополии
Россиянам предложили подарить денег на уплату нового налога
Новости партнеров

На стройке крупнейшей судоверфи России похитили 7,5 миллиардов рублей

Перейти в «Мою Ленту»

При строительстве крупнейшей в России судоверфи «Звезда» в Приморском крае было похищено около 7,5 миллиардов рублей. Об этом в среду, 27 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, расследование уголовного дела продолжается более четырех лет. Ключевой фигурант, бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, все это время скрывается в США.

Другой фигурант Алексей Бойцов уже депортирован из Штатов и находится под стражей. Он признался следователям в совершении незаконных банковских операций с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи.

В апреле 2015 года вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более четырех миллиардов рублей при строительстве судоверфи в Приморье.

ОАО «Дальневосточный завод "Звезда"» является ведущим судостроительным комплексом на востоке России. Он специализируется на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок. На базе завода реализуется проект по созданию комплекса по строительству гражданских судов и нефтяных платформ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США задержан фигурант дела о хищении при строительстве судоверфи «Звезда»
При строительстве судоверфи «Звезда» похищено пять миллиардов рублей
Приморская прокуратура начала масштабную проверку завода «Звезда»
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0126 июня

«За мной пришли девять человек»

Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
19:1326 июня

Ан-148 в Подмосковье сознательно ввели в пике

13:0221 июня

Россиянин влепил пощечину гаишнику за отказ от селфи и попал на видео

18:4526 июня

Стрельба по студентам в Ингушетии попала на видео

Силовые структуры00:0322 июня

«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»

Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
20:38 8 июня

Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева

14:3926 июня

Пьяный россиянин протаранил толпу на джипе и попал на видео

12:1126 июня

Болельщик из Саудовской Аравии отдал 15 миллионов рублей московскому мошеннику

Силовые структуры00:06 6 июня

Большая охота

Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
14:5326 июня

Российская чиновница обирала подчиненных и избежала тюрьмы

16:16 8 июня

Министр сжег машину ради брата-бандита

12:5826 июня

Глава ореховской ОПГ сдал друга-бизнесмена

Россия
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
Путин призвал молодежь к смелым решениям
Чисто сработали
Европа научилась жить без свалок. В России будет так же
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Российские дорожники заманили грузовик с асфальтом в скрытую яму
Падение башенного крана на жилой дом в Казани попало на видео
Полпред Путина узнал о своей отставке на поминках
Все материалы
Мир
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Стала известна судьба экстрадированного в США российского хакера
В Польше захотели изменить скандальный закон о холокосте
Грузовик протаранил голландскую редакцию и попал на видео
Борис ДжонсонБухай, управляй
Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа
Здорового малыша выставили на продажу в китайской соцсети
США отказались менять принципы в угоду России
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Семилетний ребенок из ДНР похвастался обстрелами украинских военных
Порошенко пригласили на саммит НАТО
Белоруссия отказалась входить в состав «каких-то государств»
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Зарезавшие цыгана украинские школьники оказались злыми трезвенниками
Азербайджан приготовился уничтожить армянскую инфраструктуру в Карабахе
Все материалы
Экономика
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
Эксперты оценили шансы россиян дожить до пенсии
Власти передумали лишать аптеки монополии
Опубликована архитектура программы Восточного экономического форума 2018
Россиянам предложили подарить денег на уплату нового налога
Нефтяная держава оказалась самой бедной страной мира
США потратят миллионы долларов на добычу газа на Украине
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Ан-148 в Подмосковье сознательно ввели в пике
На стройке крупнейшей судоверфи России похитили 7,5 миллиардов рублей
Стрельба по студентам в Ингушетии попала на видео
Пьяный россиянин протаранил толпу на джипе и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Чума фашизма
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
В США назвали двух лидеров в космосе
Выявлена новая причина распространенного рака
Найдено продлевающее жизнь вещество
Боевой пуск «Бронебойщиков» показали на видео
Все материалы
Спорт
Страна чудес
Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
Ликование слепоглухого болельщика сняли на видео
Россиянин попал в «сборную» худших игроков чемпионата мира
Тренер Аргентины советовался с Месси по поводу состава команды
Сборную Англии поселили возле элитного стриптиз-клуба
Марадону госпитализировали после матча Аргентины с Нигерией
Марадона показал «факи» после победного гола Аргентины
Все материалы
Культура
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Ведьмы из дыр
Почему безумный Шекспир становится все актуальнее
Режиссер Богомолов объявил об уходе из МХТ имени Чехова
Матильда впервые высказалась о причине развода со Шнуровым
У «Христа-обезьяны» появился соперник
Дэвид Линч рассказал о справлении нужды в раковину
Все материалы
Интернет и СМИ
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Убивший себя ведущий незадолго до кончины поучаствовал в «ритуале смерти»
«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»
Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
Британского журналиста удивило дружелюбие россиян
Известного блогера зарезали после лекции о спорах в интернете
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Колумбийскую болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк в Казани
Все материалы
Ценности
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Женщинам с большой грудью облегчили жизнь в ночное время
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Девушки нашли способ стать похожими на Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
Пассажир выпрыгнул из самолета в США в одних трусах
Пассажирка самолета взбесилась, люто выматерилась и прославилась в сети
Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях
Россиянина сбросили с крыши отеля в Турции
Все материалы
Из жизни
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Американка с мачете в руках добилась секса от бывшего и поплатилась
Трехлетняя девочка прошлась по горячему песку и покрылась волдырями
Французские мясники попросили защиты от агрессивных веганов
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Все материалы
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Каминг-аут
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, натягивая старую модель на внутренности новой
Суперуниверсалы
Как бы выглядели Mercedes S-класса, Tesla Model S или Nissan GT-R для дачников?
Маск раскрыл подробности об электрическом пикапе Tesla
Lada отправит в ремонт хэтчбеки XRay
На старт первой гонки выйдет 500-сильная машина без водителя
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы