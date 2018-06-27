На стройке крупнейшей судоверфи России похитили 7,5 миллиардов рублей

При строительстве крупнейшей в России судоверфи «Звезда» в Приморском крае было похищено около 7,5 миллиардов рублей. Об этом в среду, 27 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, расследование уголовного дела продолжается более четырех лет. Ключевой фигурант, бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, все это время скрывается в США.

Другой фигурант Алексей Бойцов уже депортирован из Штатов и находится под стражей. Он признался следователям в совершении незаконных банковских операций с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи.

В апреле 2015 года вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более четырех миллиардов рублей при строительстве судоверфи в Приморье.

ОАО «Дальневосточный завод "Звезда"» является ведущим судостроительным комплексом на востоке России. Он специализируется на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок. На базе завода реализуется проект по созданию комплекса по строительству гражданских судов и нефтяных платформ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!