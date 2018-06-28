Назван лучший новый сериал полугодия

Портал Mashable составил список лучших сериалов, телевизионная премьера которых состоялась в первой половине 2018 года.

Лидером рейтинга стало шоу «Поза». События сериала происходят в Нью-Йорке 1987 года. Он рассказывает о группе артистов-транссексуалов, которые живут обычной жизнью, но жаждут признания и успеха. Главные роли исполнили Эван Питерс, Кейт Мара и Джеймс Ван Дер Бик. Премьера «Позы» состоялась 3 июня.

На втором месте — драматическая комедия «Барри» — о бывшем военном, работающим киллером (Билл Хейдер). Волей случая он начинает ходить в любительский кружок актерского мастерства. Третью строчку занял триллер «Убивая Еву» еще об одном наемном убийце, женщине Вилланель с русскими корнями.

В топ-10 также вошли сериалы «Соучастник», «На районе», «Диетлэнд», «Террор», «Чи» и вторая часть «Американской истории преступлений», посвященная убийству Джанни Версаче. Завершает рейтинг реалити-шоу «Натурал глазами гея», в котором пять стилистов гомосексуальной ориентации меняют внешний вид жителей Атланты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!