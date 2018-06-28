В Москве бесплатно покажут фильмы о современном искусстве и моде

Компания Okko и Московский музей современного искусства (ММОМА) запустили программу бесплатных кинопоказов в новом образовательном центре. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 28 июня.

Показы будут проходить по воскресеньям в 18:00 в образовательном центре ММОМА в Ермолаевском переулке, 17. В программу войдут фильмы, приуроченные к циклу лекций «Современное искусство и мода».

«Мы в Okko уделяем большое внимание образовательному контенту и рады, когда и художественные фильмы становятся своеобразным "учебным материалом" для более точного понимания времени, искусства и его героев, о которых рассказывают лекторы ММОМА. Первый наш совместный проект с ММОМА — кинопоказы фильмов Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова на "Ночи музеев" прошли с большим аншлагом, уверен, новый партнёрский проект тоже вызовет интерес у зрителей», — заявил генеральный директор Okko Иван Гродецкий.

В июле покажут пять картин: «Шагал: Малевич», «Отголоски прошлого», «Ив Сен-Лоран: Сумасшедшая любовь», «Бездна» и «Выход через сувенирную лавку».

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