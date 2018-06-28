США оставят военных в Южной Корее

Американские военные останутся в Южной Корее, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис своему южнокорейскому коллеге Сон Ён Му. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 28 июня.

По словам главы Пентагона, численность военнослужащих на Корейском полуострове не уменьшится. «Соединенные Штаты придерживаются обязательств перед Южной Кореей и продолжат в полной мере использовать военные и дипломатические возможности для поддержания этих обязательств», — сказал он.

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Как пишет агентство, на данный момент в Южной Корее находятся 28,5 тысячи американских военных.

Отмечается, что такое заявление со стороны Вашингтона — попытка успокоить Сеул после того, как США высказали намерение приостановить масштабные военные учения на полуострове. В то же время отмечалось, что учения могут возобновиться, если северокорейская сторона не будет соблюдать обязательства по денуклеаризации полуострова.

12 июня по итогам саммита США и КНДР американский президент Дональд Трамп заявил, что согласен прекратить «военные игры» на Корейском полуострове для продолжения диалога с КНДР, потому что считает их «очень провокационными».

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