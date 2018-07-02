У испанских берегов впервые за 30 лет заметили большую белую акулу

В Испании впервые за 30 лет заметили большую белую акулу. Об этом сообщает Euronews.

Акулу удалось запечатлеть в четверг, 28 июня, около 10 часов утра по местному времени. Кадр снят вблизи Майорки, одного из испанских Балеарских островов в Средиземном море. Активисты, заметившие рыбу, рассказали, что ее длина составляла около пяти метров.

В группе исследователей проекта Alnitak в Facebook говорится, что в последние годы было несколько неподтвержденных слухов о том, что большие белые акулы обитают в этой местности, но это появление, задокументированное научными сотрудниками, стало первым за 30 лет. Предыдущий задокументированный случай относится к 1976 году.

Большие белые акулы могут весить до двух тонн, достигать шести метров в длину и развивать скорость до 40 километров в час.

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