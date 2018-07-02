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Женщины начнут ходить в перевернутых шортах

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Американский бренд CIE Denim выпустил перевернутые женские шорты, сообщает Metro. В новой модели Nancy пояс с петлями для ремня расположен снизу на штанинах, а манжеты — на талии.

«Nancy — наши фирменные перевернутые шорты с v-образным швом сзади. Каждый экземпляр изготовлен в Нью-Йорке из специально отобранной винтажной ткани. Каждая пара эксклюзивна», — говорится на официальном сайте CIE Denim в описании к продукту.

Вместе с шортами дизайнеры бренда выпустили три варианта перевернутых штанов свободного кроя: две пары с высокой посадкой и одни с посадкой на бедрах.

Голубые джинсовые шорты с завышенной талией продаются по цене 385 долларов, штаны — 500 долларов.

В июне в интернет-магазине британского производителя женской одежды Pretty Little Thing появились джинсовые шорты с дырками на ягодицах. Короткие летние шорты с завышенной талией доступны в двух цветах: синем и черном. По информации на сайте бренда, за последние 48 часов было куплено 25 единиц этой модели.

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