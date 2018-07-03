Снимок двух целующихся мужчин запутал Instagram

Британский фотограф Стелла Азиа Консонни (Stella Asia Consonni) опубликовала фото двух целующихся мужчин в Instagram, однако в скором времени модераторы удалили снимок из-за «нарушения правил сообщества». Об этом сообщает BBC News.

На фотографии запечатлены мужчины по имени Джордан Боуэн (Jordan Bowen) и Люка Люцифер (Luca Lucifer). Это изображение было частью будущей выставки, в рамках которой фотограф хотела исследовать современные отношения через портреты влюбленных людей.

Read about my new project on @i_d link in bio! words by @georgie_wright_ thanks to @becca_bw ❣️ here @mrjordanbowen and @iamlucalucifer being cute for me Фото опубликовано @stellaasiaconsonni

Сразу же после публикации снимка на Консонни обрушилась волна негатива от пользователей Instagram. Девушка получила огромное количество гневных сообщений от людей, которые называли фотографию отвратительной. Спустя небольшой промежуток времени фото с целующимися мужчинами пропало из соцсети по причине нарушения правил сообщества.

Сразу после этого представители ЛГБТ-сообщества обратились к Instagram с многочисленными вопросами об удалении снимка. Многие из них попросили администрацию соцсети предоставить убедительные объяснения.

В конце концов руководству пришлось вернуть спорный снимок на страницу фотографа, а также извиниться за его блокировку. «Этот пост был удален по ошибке, и мы об этом сожалеем. Сейчас он восстановлен», — заявил представитель Instagram.

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