Названы лучшие хорроры года

Портал Vulture составил список лучших фильмов ужасов за 2018 год. На данный момент в рейтинге 12 картин, но список будет обновляться по мере выхода новых лент.

Авторы отметили такие хорроры, как «Аннигиляция», «Тихое место», «Груз», «Ад», «Паранормальное», «Истории призраков», «Реинкарнация», «Мохоки», «Мама и папа», «Мон мон мон монстры!», «Голодные Z» и «Месть».

«Тихое место» составители списка назвали «весенним сюрпризом для проката», а актрису Тони Коллетт, сыгравшую в «Реинкарнации», окрестили «одним из самых жутких экранных воплощений матери».

В мае Vulture составил список из десяти лучших фильмов про зомби-апокалипсис в истории кинематографа. В перечень попали хоррор-мелодрама «Тепло наших тел» с Николасом Холтом, драма «Зараженная» с Арнольдом Шварценеггером, вышедший в 2016-м американский триллер «От этого песок становится красным» и южнокорейская лента «Вопль».

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