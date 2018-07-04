Корчащийся от боли хирург провел девять операций

В Китае хирург весь день проработал под действием обезболивающего, а вечером выяснил, что у него аппендицит. Об этом сообщило издание Shanghaiist.

Доктор Лян Фуцюнь (Liang Fuqun), работающий в одной из больниц провинции Аньхой на востоке страны, проснулся 24 июня с сильной болью в животе. Через некоторое время она прошла, но мужчина все же попросил заведующую его отделением, доктора Ши, присутствовать на операциях, чтобы подстраховать его в случае, если что-то пойдет не так.

Во время третьей операции, которую Фуцюнь проводил в тот день, острая боль в животе возобновилась, однако хирург решил не прерывать процедуру и сделал себе укол обезболивающего. В какой-то момент доктор присел, корчась от боли, но лишь вколол себе еще дозу лекарства. Всего в тот день он провел девять операций.

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После последней из них доктор Ши обратила внимание, что весь халат Фуцюня пропитан потом. Она отправила коллегу на ультразвуковое исследование, которое показало, что у него острое воспаление аппендикса, которое требует немедленной операции. «К тому моменту, когда мы разрезали ему живот, уже началось нагноение. Его аппендикс был длиной в десять сантиметров и толщиной с мой большой палец», — рассказала Ши.

Фуцюнь объяснил, что не мог позволить себе заболеть, так как накануне в больнице отключали электричество, из-за чего все операции перенесли на следующий день: «Я не мог заставить пациентов ждать. Я беспокоюсь о них и хотел их поскорее прооперировать, чтобы они быстрее выздоровели».

Интернет-пользователи разделились в оценках поведения хирурга. Одни назвали его героем, другие же отметили, что не хотели бы попасть под скальпель корчащегося от боли врача. «Нельзя зарабатываться до смерти. В таком состоянии он мог бы причинить больше вреда, чем пользы», — написал один из них.

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