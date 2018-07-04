Обсуждающего Сирию министра перебил собственный телефон

independent.co.uk

Министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона во время выступления в палате общин перебил собственный телефон. Об этом сообщает The Independent.

Политик рассказывал премьер-министру Терезе Мэй о борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии, когда сработал голосовой ассистент Siri. Спустя секунду после того, как Уильямсон сказал «Демократические силы Сирии, поддерживаемые коалицией», из телефона раздался мужской голос и сообщил: «Вот, что я нашел по запросу "Демократические силы Сирии, поддерживаемые премоницией"».

Глава оборонного ведомства извинился и убрал телефон во внутренний карман пиджака. Как пишет газета, это первый известный подобный случай в парламенте.

В марте разработчик Siri Норман Винарски раскритиковал компанию Apple за то, каким образом она использовала его разработку. Он назвал современную версию голосового помощника глупой. Винарски также отметил, что крайне разочарован в корпорации, которая при наличии всех возможностей ничего не сделала для улучшения продукта за последние пять лет.

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