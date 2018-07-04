Sony случайно опубликовала целый фильм вместо трейлера

Sony Pictures Entertainment попыталась опубликовать трейлер фильма с ограниченным тиражом «Киллер Кали» (Khali the Killer) на YouTube, однако случайно выложила всю картину целиком. Об этом сообщает Ars Technica.

Видео оставалось в открытом доступе в течение нескольких часов, после чего компания убрала его со своего канала. Этого времени оказалось достаточно, чтобы пользователи имиджборда Reddit обнаружили ошибку сотрудников Sony.

«Еще один трейлер, в котором раскрывается сюжет всего фильма», — пошутил один из посетителей страницы. Другие зрители поделились теорией о том, что действия компании — намеренный маркетинговый ход, который вряд ли привлечет много шума.

Представители Sony пока что не прокомментировали инцидент.

«Киллер Кали» — жестокая криминальная драма про наемного убийцу, который решил взять последнюю работу перед уходом на пенсию. Картина выходила в прокат на DVD в ноябре 2017 года. Sony надеялась, что трейлер побудит зрителей купить диск с фильмом или посмотреть его на одной из стриминговых платформ.

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