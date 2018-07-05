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Россиянин получил срок за покупку тестостерона из Белоруссии

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Железнодорожный районный суд приговорил 23-летнего жителя Екатеринбурга к трем годам условно за покупку тестостерона из Белоруссии. Мужчину признали виновным в контрабанде сильнодействующих веществ (часть 1 статьи 226.1 УК), пишет «Медиазона».

Ранее подсудимый признал свою вину; его дело рассматривалось в особом порядке. До оглашения приговора его на 30 дней отправили в стационар психиатрической больницы.

Дело против екатеринбуржца было возбуждено после того, как осенью 2017 года его остановили возле почты, где он забирал пришедшую из Белоруссии посылку с заказанным в интернете гормональным препаратом Sustaged. В его состав входит 1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-он), который в 2007 году был включен в список веществ, запрещенных для свободного ввоза в Россию.

Гормоны были нужны молодому человеку для гормонально-заместительной терапии, которую он начал самостоятельно без заключения специальной врачебной комиссии. Раньше екатеринбуржец был девушкой, но чувствовал себя некомфортно в собственном теле и в итоге решился на смену пола. После возбуждения дела трансгендеру пришлось временно прекратить принимать препараты, что представляет опасность для здоровья и может провоцировать развитие онкологии.

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