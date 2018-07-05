В Москве с 40-го этажа жилого дома упал лифт с пассажиром

В столичном жилом доме с 40-го этажа упал лифт, в котором находился пассажир. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах в четверг, 5 июля.

Инцидент произошел в ЖК «Корона севера» на улице Дыбенко, в районе Ховрино.

Информацию об инциденте подтвердили в главке МЧС по городу Москве. Там отметили, что кабина лифта остановилась на 20-м этаже и пассажир не пострадал. «Врачи "скорой помощи" осмотрели его, после чего он был отпущен», — сказал собеседник агентства.

Комплекс был построен строительным холдингом «АРС» (ARS Group), образованным путем слияния нескольких известных девелоперских и строительных компаний, ведущих свою деятельность с 2004 года. Холдинг специализируется на инвестициях в строительство, девелопменте, а также реализации жилой и коммерческой недвижимости.

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